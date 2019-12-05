Нацбанк зареєстрував міжнародну платіжну систему PayRun

Національний банк України зареєстрував міжнародну платіжну систему PayRun.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України узгодив правила міжнародної платіжної системи "PayRun" та вніс відомості про неї до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі — Реєстр платіжних систем). Відповідне рішення прийняте 2 грудня 2019 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

Платіжною організацією міжнародної платіжної системи PayRun є ТОВ "ПЕЙРАН" (м. Київ), яке має ліцензію Національного банку України, від 5 грудня 2016 року № 50, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Платіжна система PayRun стала п’ятою міжнародною платіжною системою на ринку України, що створена небанківською фінансовою установою — резидентом.