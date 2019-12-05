Бізнес дещо погіршив оцінку податкової системи України - дослідження EBA

Проведене Європейською бізнес-асоціацією дослідження показало, що український бізнес дещо погіршив оцінку податкової системи України. Зокрема, зросла частка невдоволених податковим законодавством.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі асоціації за результатами експертного дослідження «Податковий індекс» за період із квітня по жовтень 2019 року.

"Опитування за період квітень – жовтень 2019 року демонструє деяке погіршення настроїв експертів – показник Індексу склав 2,90 балів з 5 можливих, у порівнянні з 2,98 у попередньому періоді", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш оптимістичними щодо стану податкової системи підприємці були наприкінці 2018 – на початку 2019 року.

"Зараз же спостерігаються точкові погіршення в оцінках респондентів, які, власне, і вплинули на зниження інтегрального показника. Так, зросла частка невдоволених податковим законодавством – 26%, тоді як у попередньому періоді таких було 23%. Ще 59% експертів вважають якість податкового законодавства України задовільною", - зауважили в асоціації.

Дещо зменшилась кількість респондентів, які ствердно відповіли на питання, чи сприяв чинний податковий режим веденню їхнього бізнесу – 64%, тоді як у минулому періоді таких було 68%.

Тільки 18% експертів оцінили процес підготовки податкової звітності та адміністрування податків позитивно, натомість 33% вважають процедуру обтяжливою.

За даний період відчутні прояви фіскального тиску відчули на собі 28% опитаних, що практично повторює результат у минулому періоді. 29% повідомили про те, що тиск був майже відсутній і ще 9% експертів взагалі не зіштовхнулися з цим явищем впродовж досліджуваного періоду. У попередньому періоді кількість останніх сягала 18%.

Результати опитування показали, що кількість незадоволених якістю податкових сервісів дещо зросла – 29% (у попередньому періоді – 24%). Водночас 33% опитаних підтвердили, що задоволені якістю податкового обслуговування, а ще 38% вказали на задовільний рівень послуг.

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«Розгляд Верховною Радою неоднозначних податкових ініціатив разом із планами їх майже негайного запровадження, без сумніву, став стресовим для підприємців, що не могло не вплинути на оцінку співпраці держави та бізнесу у податковій сфері. Традиційно бізнесу не вистачає часу на опрацювання нововведень та адаптацію до змін, тим більш це справедливо у випадках масштабних змін», - прокоментував голова Податкового комітету Асоціації Володимир Котенко.

У ЕВА пояснили, що під час розрахунків до уваги традиційно бралися 4 критерії: якість податкового законодавства; обтяжливість/легкість адміністрування податків; фіскальний тиск; якість податкового обслуговування (роботи податківців).

В опитуванні взяли участь 105 експертів Податкового комітету Асоціації.