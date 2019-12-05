НБУ в листопаді купив на міжбанку $867,8 мільйона

Національний банк України у листопаді 2019 року придбав на міжбанківському валютному ринку 867,8 млн доларів США.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що з 4 по 8 листопада 2019 року Нацбанк купив 372 млн доларів. З 11 по 15 листопада регулятор придбав 191,8 млн доларів, з 18 по 22 листопада 120 млн дол. та з 25 по 29 листопада - 184 млн дол. У листопаді регулятор не продавав валюту на міжбанку.

Читайте також: НБУ врегулював порядок роботи уповноважених банків із запасами готівки

НБУ з початку 2019 року придбав на валютному ринку 5,479 млрд доларів США, продав — 479,23 млн доларів США.