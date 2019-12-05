Кабмін призначив наглядову раду Ощадбанку

Кабінет міністрів призначив Тараса Кириченка членом наглядової ради АТ "Ощадбанк" від уряду і таким чином сформував повний склад наглядової ради банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Уряд призначив Тараса Кириченка членом наглядової ради АТ "Ощадбанк" від Кабінету міністрів України. На минулому засіданні уряду представником держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики призначено Юлію Пашко. Таким чином наглядова рада Ощадбанку є сформованою і складається з дев’яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени – представники держави пропорційно від Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважують, що метою реформи корпоративного управління державних банків є створення незалежних наглядових рад, вільних від політичного впливу відповідно до найкращих міжнародних практик.

"Призначення членів наглядової ради Ощадбанку забезпечить належне функціонування наглядової ради державного банку, сприятиме захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 вересня уряд припинив повноваження окремих незалежних членів та представників держави наглядової ради АТ "Ощадбанк". Рішення прийнято відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" на підставі непогодження окремих членів наглядової ради Національним банком України. У зв’язку з чим уряд призначив нових претендентів на посади членів наглядової ради державного банку.

20 листопада Кабінет міністрів також призначив нових незалежних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк": Янне Харьюнпаа, Хуана Енріке Перес Калота та Ігоря Мітюкова. Нових претендентів на посади незалежних членів наглядової ради банків визначила конкурсна комісія. Відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків здійснювали компанії з добору персоналу обрані на конкурсних засадах, а фінальне оцінювання — комісія, до складу якої увійшли представники від Верховної Ради, Президента, Кабміну.