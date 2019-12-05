АЕС України за минулу добу виробили 275,31 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 275,31 млн кВт-годин електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«За минулу добу, 4 грудня, станціями вироблено 275,31 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зауважують, що через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 7,25 млн кВт-г електроенергії.

5 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №1 Запорізької АЕС 71-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 376-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 550 МВт, РАЕС – 2 860 МВт, ЮУАЕС – 3 020 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.