У Зеленського кажуть, що закон про ринок землі потребує національного компромісу

Закон про ринок землі потребує національного компромісу, і саме до цього закликає Президент України.

На цьому наголосив позаштатний уповноважений представник глави держави із земельних питань Роман Лещенко під час парламентських слухань щодо земельної реформи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Президент всіх закликає до національного діалогу. Президент всіх закликає: шукаймо національний компроміс. Шукаймо той компроміс і ту редакцію (закону — ред.), яка дасть змогу усім нам зробити ту основу і ту земельну реформу, яка дістанеться нашим наступним поколінням та нащадкам”, - сказав Лещенко.

За його словами, у 2001 році, коли було ухвалено Земельний кодекс, одночасно мораторієм були обмежені права селян, зокрема, більше мільйона людей не скористалися своїм правом розпоряджання землею.

Водночас, уповноважений Президента з земельних питань навів дані, згідно з якими за час дії мораторію 3 мільйони гектарів державної землі "вивели в приватні руки через різні схеми".

"Земельна реформа потрібна. Вона потрібна для того, щоб ми навели лад у своєму домі”, - наголосив Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня у Верховній Раді проходять парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

13 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".