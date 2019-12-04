До “земельного” законопроєкту подали вже понад 4,3 тисячі поправок

До пакету земельної реформи входить не лише законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", а ще кілька пов'язаних проєктів законів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, член фракції "Слуга народу" Микола Сольський під час доповіді на парламентських слуханнях на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу наголосити, що до пакету земельної реформи входить не лише законопроєкт про обіг земель, а й інші законопроєкти, зокрема, 2194, 2195, 2280, що містять дуже важливі положення про децентралізацію та дерегуляцію у сфері земельних відносин та які мають широку підтримку в органів місцевого самоврядування. Крім того, готуються ще законопроєкти щодо контролю за концентрацією, фінансової підтримки та інші", - сказав Сольський.

Також голова комітету додав, що норма щодо концентрації земель в одних руках, очевидно, буде знижена. За його словами, багато поправок щодо цього вже передано на розгляд у комітет.

Сольський зазначив, що станом на 3 грудня до другого читання законопроєкту було подано 4364 поправки.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 грудня, у Верховній Раді проходять парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.