До “земельного” законопроєкту подали вже понад 4,3 тисячі поправок

До “земельного” законопроєкту подали вже понад 4,3 тисячі поправок

Укрінформ
До пакету земельної реформи входить не лише законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", а ще кілька пов'язаних проєктів законів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, член фракції "Слуга народу" Микола Сольський під час доповіді на парламентських слуханнях на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу наголосити, що до пакету земельної реформи входить не лише законопроєкт про обіг земель, а й інші законопроєкти, зокрема, 2194, 2195, 2280, що містять дуже важливі положення про децентралізацію та дерегуляцію у сфері земельних відносин та які мають широку підтримку в органів місцевого самоврядування. Крім того, готуються ще законопроєкти щодо контролю за концентрацією, фінансової підтримки та інші", - сказав Сольський.

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Також голова комітету додав, що норма щодо концентрації земель в одних руках, очевидно, буде знижена. За його словами, багато поправок щодо цього вже передано на розгляд у комітет.

Сольський зазначив, що станом на 3 грудня до другого читання законопроєкту було подано 4364 поправки.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 грудня, у Верховній Раді проходять парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

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