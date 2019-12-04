Фінансовий лізинг та реструктуризація: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2358 "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу".

За ухвалення законопроєкту у середу проголосували 320 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується створити ефективний та дієвий механізм для проведення фінансової реструктуризації підприємств України для сприяння відновленню господарської діяльності боржника, який перебуває у критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації його заборгованості та/або його господарської діяльності, підтримки стабільності фінансової системи та для забезпечення доступу боржника до фінансування для відновлення його господарської діяльності.

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Законопроєкт встановлює, що тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції платників податку - боржника та поручителя (майнового поручителя – заставодавця, іпотекодавця) з постачання товарів для цілей погашення заборгованості боржника перед кредиторами.

Пропонується також продовжити до 1 січня 2023 року тимчасову норму щодо особливостей податкового обліку по податку на прибуток підприємств у процесі фінансової реструктуризації та внести термінологічні зміни до зазначеної норми.