Нову митницю запустять з 8 грудня — рішення уряду

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про офіційний запуск роботи Нової митниці з 8 грудня 2019 року.

Про це повідомляється на сторінці Нової митниці у Facebook.

"З 8 грудня розпочинаємо працювати на повну! Сьогодні, 4 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про запуск Нової митниці. Це дає можливість новоствореній митній службі та її територіальним органам розпочати повноцінну роботу", - йдеться в повідомленні.

З 8 грудня Державній митній службі будуть передані повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

"Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової митниці, це дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проекти, суттєво змінити кадровий склад. Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався протягом довгих років, та перекрити потоки контрабанди в країну", – зазначив очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

Зазначається, що Нова митниця — це фактично запущений з нуля новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові і зрозумілі правила гри для всіх, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика.

Як повідомлялось, усі регіональні підрозділи Нової митниці були зареєстровані станом на 15 листопада 2019 року.