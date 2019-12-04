Уряд виділив 900 мільйонів на доставку пенсій наступного року

Кабінет міністрів виділив 900 мільйонів гривень на забезпечення доставки пенсій 2020 року.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє Урядовий портал.

"Тарифи на доставку пенсій не змінювались вже 15 років. Сьогодні вони абсолютно не покривають навіть прямі організаційні витрати Укрпошти. Тільки торік збитки компанії за доставку пенсій були 1,5 млрд грн, в 2018 році — 1,2 млрд. Ця ситуація ставила під загрозу доставку пенсій Укрпоштою з 1 січня 2020 року. Уряд цю ситуацію владнав — ми встановили адекватні до сучасних реалій тарифи на оплату доставки та виділили додаткові 900 млн грн на наступний рік", - сказав Гончарук.

За його словами, це рішення особливо важливе для мешканців маленьких міст та віддалених регіонів України, де, крім стаціонарних, працюють також пересувні відділення “Укрпошти".

Таким чином, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій через мережу АТ “Укрпошта” для майже 5 мільйонів пенсіонерів. Серед них, зокрема, понад 800 тисяч людей з інвалідністю.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд встановив новий тариф на послугу Укрпошти з виплати і доставки пенсій та грошових допомог. Таким чином, з 1 січня 2020 року вартість послуги у місті становитиме 1,15% від суми відповідної виплати, у селі та селищі міського типу – 2,3%.

Як повідомлялося, у липні керівник Укрпошти Ігор Смілянський заявляв, що компанія буде здійснювати доставку пенсій з 1 січня 2020 року лише за умови прийняття економічно обґрунтованого або ринкового тарифу.

У 2018 році після заяв про закриття відділень і звільнення листонош і особистого втручання Президента Укрпошта отримала від Пенсійного фонду 500 млн грн на покриття збитковості чинного тарифу.

Наразі вартість послуги у місті становить 0,79% суми пенсійних виплат та 1,56% - у сільській місцевості.