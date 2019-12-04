Під Кабміном мітингують атомники
Укрінформ
Кілька сотень представників атомної енергетики пікетують Кабінет міністрів.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Близько 200 учасників акції стоять з гаслами "Вимагаємо від влади дієвої підтримки атомників", "Вимагаємо створення окремого органу державного управління атомно-енергетичним та промисловим комплексом".
Протестувальники вимагають припинити експерименти над атомною галуззю, зупинити розворот енергетичного вектора в бік РФ і поновити на посаді президента НАЕК “Енергоатом” Юрія Недашковського.
Як повідомляв Укрінформ, акції протесту атомників розпочалися 28 листопада, коли уряд звільнив з посади очільника Енергоатому Юрія Недашковського.
Фото: atomprofspilka.info