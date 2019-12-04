В Україні хочуть скасувати книги обліку для ФОПів, що не платять ПДВ

Уряд ініціюватиме внесення на розгляд Верховної Ради законопроєкту, який має спростити взаємодію з податковою на законодавчому рівні.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні разом з Ярославом Железняком (народний депутат, фракція “Голос” - ред.) реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою. Із найцікавішого — скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Про цю книгу під постом, де я проводив опитування, згадували чи не найчастіше”, - написав Дубілет.

За його словами, серед нововведень планується скасувати книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.

Урядовець підкреслив, що позитивно висловились за цей законопроєкт ледь не більшість депутатів з усіх фракцій. “Два тижні тому ми з Ярославом провели круглий стіл на цю тему, а цього тижня було зібрано чи не рекордну кількість підписів за цей законопроєкт від депутатів з усіх фракцій”, - додав міністр.