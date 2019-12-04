Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Нафтові ціни ростуть у середу на даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів нафти в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля лютневої нафти Brent становила $ 61,31 (+ 0,81%). Барель січневої нафти WTI торгувався по $ 56,53 (+ 0,75%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 60,82 і $ 56,10 відповідно.

Комерційні запаси сирої нафти в США за підсумками минулого тижня впали на 3,7 млн ​​бар. при прогнозному зниженні на 1,7 млн ​​бар. Водночас запаси бензину і дистилятів збільшилися.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що угоду з Китаєм про припинення торгового спору, можливо, доведеться відкласти до президентських виборів в США, які відбудуться в листопаді 2020 року. Тарифне протистояння між двома найбільшими економіками світу стало причиною уповільнення глобальної економіки, що призвело до зниження попиту на нафту.

«Обидва контракти повинні залишатися на існуючих рівнях, незважаючи на занепокоєння з приводу торгової угоди (між США і Китаєм), оскільки ринок очікує завтрашнього засідання ОПЕК+», - сказав Джеффрі Хеллі, старший аналітик ринку в OANDA.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувала