Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Нафта дорожчає на даних про зниження запасів у США

Укрінформ
Нафтові ціни ростуть у середу на даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів нафти в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля лютневої нафти Brent становила $ 61,31 (+ 0,81%). Барель січневої нафти WTI торгувався по $ 56,53 (+ 0,75%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 60,82 і $ 56,10 відповідно.

Комерційні запаси сирої нафти в США за підсумками минулого тижня впали на 3,7 млн ​​бар. при прогнозному зниженні на 1,7 млн ​​бар. Водночас запаси бензину і дистилятів збільшилися.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що угоду з Китаєм про припинення торгового спору, можливо, доведеться відкласти до президентських виборів в США, які відбудуться в листопаді 2020 року. Тарифне протистояння між двома найбільшими економіками світу стало причиною уповільнення глобальної економіки, що призвело до зниження попиту на нафту.

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«Обидва контракти повинні залишатися на існуючих рівнях, незважаючи на занепокоєння з приводу торгової угоди (між США і Китаєм), оскільки ринок очікує завтрашнього засідання ОПЕК+», - сказав Джеффрі Хеллі, старший аналітик ринку в OANDA.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувала

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