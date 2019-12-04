На пенсії за десять місяців спрямували понад 363 мільярди
Про це повідломляється на сайті відомства.
“Протягом 10 місяців 2019 року на пенсійні виплати спрямовано 363,8 млрд грн, що на 67,0 млрд грн, або на 22,6 % більше ніж за відповідний період минулого року”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що таким чином ПФУ забезпечив фінансування та виплату пенсій 11,3 млн громадян.
Окрім того, фонд провів перерахунки пенсій з січня, березня, квітня та липня поточного року, що забезпечило збільшення середнього розміру пенсійної виплати з початку року на 374 грн або на 14,1 % та мінімальної пенсійної виплати з початку року на 67 грн, або на 4,5 %.
У ПФУ додали, що за 10 місяців поточного року призначено 329 тис. нових пенсій та перераховано 249 тис. пенсій працюючим пенсіонерам за заявами.