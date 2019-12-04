Уряд сьогодні затвердить порядок капіталізації платежів до Фонду соцстрахування

Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердить порядок капіталізації платежів до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації страхувальників.

Згідно з порядком денним засідання, оприлюдненим на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

На засіданні міністр інфраструктури Владислав Криклій ініціюватиме врегулювання деяких питань оплати послуг, повʼязаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов проситиме колег підтримати реалізацію експериментального проєкту з проведення електронних аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

Міністр оборони Андрій Загороднюк запропонує розглянути питання щодо утворення військового навчального підрозділу Донецького національного технічного університету та внести зміни у додаток до порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу.

Передбачається, що урядовці внесуть зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2019 рік, а також затвердять мінімальні ставки винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Старобудцев ініціюватиме затвердження порядку здійснення дисциплінарного провадження.

Члени Кабміну також мають погодити проєкт указу Президента про делегацію України для участі у Конференції Організації Обʼєднаних Націй зі зміни клімату. Вони також погодять проєкт указу щодо увільнення від виконання обовʼязків представника України до складу арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів, визначеної статтями 306 і 307 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У порядку денному - погодження внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” щодо отримання посвідки на тимчасове проживання.