Україна від корупції на держпідприємствах втрачає 1% ВВП — Мінекономіки

За підрахунками Мінекономіки, від корупції на державних підприємствах Україна втрачає 1% ВВП.

Про це в інтерв'ю ЕП сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

"У секторі державних підприємств опір змінам шалений. У власності держави 3 733 підприємства. Це величезні масштаби корупції. НАБУ оцінює втрати держави від корупції в 18 млрд грн, це 0,5% ВВП. Це лише оцінки за відкритими справами. Ми розуміємо, що щонайменше така ж сума набіжить за невідкритими справами, за кейсами, яких ще не виявили або за якими ще не зібрали достатньо доказів. Тобто ми втрачаємо 1% ВВП від корупції на державних підприємствах. Зміна політичної команди дає можливість це подолати", - сказав Кухта.

Він зазначив, що приватизація раніше нібито була пріоритетом, але фактично блокувалася.

"Зараз ситуація змінилася. У мене як людини, яка відповідає за цей напрямок, нема підстав казати, що немає підтримки. Підтримка є, мандат є, готовність є. Парламент узяв і спокійно скасував перелік законів, який забороняв приватизацію понад тисячі підприємств. Ми вже передали до ФДМ 9% (понад 400 об'єктів) усіх державних підприємств. Я бачу, що попри тиск ми можемо рухатися вперед", - підсумував Кухта.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський доручив до 31 грудня 2019 року передати 500 держпідприємств Фонду державного майна для великої та малої приватизації. Всі органи виконавчої влади мають підготувати перелік, документацію та передати об'єкти в управління ФДМУ.

Уряд 20 листопада погодив 339 підприємств, які мають бути передані Фонду державного майна для великої та малої приватизації.