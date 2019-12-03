Рада відклала впровадження стандарту ЄВРО-6 до 2025 року

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон, відповідно до якого, починаючи з 1 січня 2025 року, транспортні засоби, ввезені в Україну або вироблені на її території, мають відповідати екологічним нормам не нижче рівня ЄВРО-6.

За проєкт закону №2078-1 Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо міжнародних екологічних вимог для деяких транспортних засобів" проголосувало 356 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом передбачено, що з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2024 року в Україну можна ввозити і в Україні реєструвати автомобілі не нижче рівня "ЄВРО-5".

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"Законом передбачено внести зміни до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо можливості ввезення в Україну, виробництва та реєстрації після 1 січня 2020 року транспортних засобів, які вироблені в Україні або ввезені на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно та мають чинний сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, який підтверджує, що конструкція даного транспортного засобу відповідає екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-5", - йдеться у повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

Відповідно, з 2025 року ввезення транспортних засобів на територію України або їх виробництво в Україні здійснюватиметься за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня ЄВРО-6.

Як повідомлялось, екологічний стандарт ЄВРО-3 впроваджений у Європейському Союзі з 1999 року, ЄВРО-4 – з 2005 року, ЄВРО-5 – з 2009 року, ЄВРО-6 – з вересня 2015 року.

Україна запровадила ЄВРО-3 в 2013 році, ЄВРО-4 – в 2014 році, а екологічний стандарт ЄВРО-5 почав діяти з 1 січня 2016 року.