Середня зарплата в Україні перевищила 10 700 гривень

Середня номінальна заробітна плата в Україні у жовтні 2019 року становила 10 727 гривень, що на 16,4% більше за минулорічну жовтневу середню зарплату.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

“Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2019 р. становила 10 727 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 тисячі грн). Порівняно із вереснем, розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 0,4%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2018 р.) – на 16,4%”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що індекс реальної заробітної плати у жовтні 2019 року порівняно із вереснем 2019 року становив 99,7%, а відносно жовтня 2018 року - 109,2%.