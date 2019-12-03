У світі закінчуються запаси нафти Brent — WSJ

Найвідоміше у світі нафтове родовище Brent у Північному морі, яке дало назву однойменному еталонному сорту "чорного золота", вичерпається через рік.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Очікується, що наступного року компанія PLC Royal Dutch Shell закриє останні нафтові свердловини Brent, розташовані у басейні Східного Шетландського басейну Північного моря", - йдеться у публікації.

Видання зазначає, що закриття родовища знаменує собою кінець епохи, оскільки компанія та багато інших представників цієї індустрії хоче відмовитися від видобутку нафти на великих родовищах на користь дрібніших.

Як відомо, нафтове родовище Brent розташоване в північній частині грабена Вікінг Центрально-Північноморської рифтової системи Північноморського нафтогазоносного басейну. Відкрито в липні 1971 року. Розробляється компанією Royal Dutch Shell.

Нафта родовища є одним з основних компонентів т.зв. суміші Brent, що є однією з основних еталонних сумішей нафти на світовому ринку.

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Родовище експлуатується з 4 стаціонарних нафтових платформ: Brent Альфа Brent Bravo, Brent Чарлі, Brent Delta, встановлених в 1975-1978 майже уздовж лінії ПС-ССВ на відстані 2-5 км один від одного безпосередньо на морському дні (глибина моря в цьому районі становить близько 140 м.

Ціна нафти Brent з 1971 року є основою для ціноутворення близько 40% всіх світових сортів нафти, зокрема, російської нафти Urals. Саме тому цю марку називають "еталонною".