Криклій очікує від глави Укртрансбезпеки систему зважування в русі й е-кабінет перевізника

Криклій очікує від глави Укртрансбезпеки систему зважування в русі й е-кабінет перевізника

Укрінформ
Перемога корупції у Державній службі з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) шляхом запровадження максимальної автоматизації та цифровізації є першочерговим завданням нового керівника відомства.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

“Укртрансбезпека має, по-перше, перемогти корупцію, а не «боротися» з нею. Схеми мають бути знищені не тільки через кадрові зміни, але через максимальну автоматизацію та цифровізацію процесів”, - наголосив Криклій.

Він додав, що від нового керівника також очікує систему зважування в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю), яка буде повноцінно працювати в межах України, створення електронного кабінету перевізника і появу нормальних сервісних функцій установи та налагодження дієвого контролю за дотриманням безпеки пасажирських перевезень та перевезень небезпечних вантажів.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні звільнив Михайла Ноняка з посади голови Укртрансбезпеки. 20 листопада уряд призначив на цю посаду Олександра Погорілого.

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