Криклій очікує від глави Укртрансбезпеки систему зважування в русі й е-кабінет перевізника

Перемога корупції у Державній службі з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) шляхом запровадження максимальної автоматизації та цифровізації є першочерговим завданням нового керівника відомства.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

“Укртрансбезпека має, по-перше, перемогти корупцію, а не «боротися» з нею. Схеми мають бути знищені не тільки через кадрові зміни, але через максимальну автоматизацію та цифровізацію процесів”, - наголосив Криклій.

Він додав, що від нового керівника також очікує систему зважування в русі (автоматичного габаритно-вагового контролю), яка буде повноцінно працювати в межах України, створення електронного кабінету перевізника і появу нормальних сервісних функцій установи та налагодження дієвого контролю за дотриманням безпеки пасажирських перевезень та перевезень небезпечних вантажів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Кабінет міністрів на своєму засіданні звільнив Михайла Ноняка з посади голови Укртрансбезпеки. 20 листопада уряд призначив на цю посаду Олександра Погорілого.