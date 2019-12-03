Рожкова заявляє про тиск на керівництво Нацбанку

У Національному банку заявляють про тиск на посадових осіб НБУ та особисте переслідування окремих посадовців регулятора.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова у Facebook.

"Не знаю, як починався сьогодні ваш день, а мій почався з того, що я не змогла відправити доньку до школи. Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом. Після того, як я викликала поліцію, вони пішли, залишивши плакати з образами біля мого дому", - написала Рожкова.

Вона також зазначила, що вчора у селищі під Києвом, де живе голова НБУ Яків Смолій, розпочалась акція протесту тих самих людей, що стоять біля стін НБУ з гучномовцями, акустичною системою, плакатами та навіть військовим наметом. До того ж увечері в Києві до під’їзду будинку, де проживає донька Смолія з родиною, намагалася потрапити знімальна група телеканалу "1+1".

"Тиск на посадовців НБУ як головного подразника для деяких олігархів виходить за межі здорового глузду. Спочатку вони йшли в суди, щоб заборонити нам працювати. Не вийшло. Потім вони через підконтрольне медіа продовжували створювати нам образ "корупційного кубла", яке треба розігнати. Після цього почались замовні мітинги біля нашої роботи. Три тижні тримаємось і слухаємо образи на нашу адресу. А тепер вони прийшли до нас додому. Тобто терор продовжується", - наголосила Рожкова.

За її словами, до тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців НБУ та їх родин.

"Мені прикро, що своїми сумнівними діями вони створюють дискомфорт нашим родинам та сусідам. Але спроби нас залякати рекетирськими методами 90-х років не пройдуть. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів. Ми будемо закликати міжнародну, медійну та експертну спільноту підтримати НБУ у цей нелегкий час. Ми не будемо мовчати", - зауважила Рожкова.

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Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 27 листопада заявило, що атаку на НБУ, яка триває вже кілька тижнів, здійснює ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. У зверненні правління НБУ, оприлюдненому у Facebook, йшлося про тиск у формі замовних спекуляцій та наклепу в медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушок".