АЕС України за минулу добу виробили 273,03 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 273,03 мільйона кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 2 грудня, станціями вироблено 273,03 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зауважують, що через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 9,27 млн кВт-г електроенергії.

3 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №1 Запорізької АЕС 69-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 374-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 515 МВт, РАЕС – 2 870 МВт, ЮУАЕС – 3 020 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.