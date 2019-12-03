Милованов розповів, чого держава не може зробити з підприємствами

В Україні держава може лише змінити своїх представників в управлінні підприємствами, а всі питання щодо управління і розвитку вирішують наглядові ради.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у програмі "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас реформа корпоративного врядування, тому в нас немає процесу бездумного. Ми тільки маємо право, як держава, замінити державних представників (в управлінні держпідприємством - ред.). Це все, що ми можемо зробити. Все інше роблять наглядові ради. І наглядові ради несуть відповідальність за те, як працює підприємство", - пояснив міністр.

Він зазначив, що на особливо важливих підприємствах аналізується, наскільки якісною є робота наглядових рад і керівництва.

"На кількох важливих підприємствах немає наглядових рад. Вони там формуються і будуть вирішувати майбутнє компанії, включно зі стратегією розвитку", - додав Милованов.

За його словами, в Україні інколи стається, що керівник державного підприємства звинувачує державу, тобто свого роботодавця, у рейдерстві, Або може подати у суд, щоб заборонити приватизацію підприємства - і при цьому далі ходити на роботу та отримувати зарплату.

"Це йде боротьба - і ми її виграємо", - наголосив урядовець.