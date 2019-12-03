При малій приватизації важливо зберегти робочі місця - Милованов

Понад 400 малих і середніх підприємств по всій Україні вже передано для проведення малої приватизації.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Дві приватизації є - мала і велика. Мала - маленькі підприємства, але велика їх кількість… Аби провести малу приватизацію і передається велика кількість цих підприємств - вже було передано 416, якшо я не помиляюсь. Але цифра вже більша, тому що кожного дня потроху передаються підприємства на приватизацію", - зазначив Милованов.

Міністр пояснив, що на малі підприємства, які мають активи (будівлі, ресурси), але не працюють ефективно, будуть залучати інвесторів, підіймати виробництво. За його словами, важливо зберегти робочі місця, а в ідеалі - навіть збільшити їх кількість.

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"Великі підприємства - це окрема історія, бо кожне є главою в історії України та для кожного треба обрати радника приватизаційного. Це буде компанія, яка працює з цим підприємством, готує його, знаходить інвесторів, розробляє стратегічний план розвитку, вирішує певні проблеми, як це часто буває (старі борги, судові справи) - і пропонує розвиток цього підприємства",- наголосив міністр.