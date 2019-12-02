Президент ввів у дію рішення РНБО щодо енергетичної безпеки

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Відповідним рішенням РНБО доручила створити Раду експертів з питань енергетичної безпеки як консультативний орган при Радбезі. Секретар РНБО зобов'язується протягом місяця подати на затвердження Президентові проєкт Положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки при РНБО.

Кабінету міністрів доручено внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Європейського Союзу до 1 квітня 2020 року. Також уряду доручено розробити нову редакцію Кодексу України про надра та законопроєкт щодо актуалізації положень Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року в питаннях збільшення обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу та метану.

РНБО доручила уряду до 1 січня 2020 року вжити заходів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних шахт і запобігання виникненню такої заборгованості в майбутньому.

Крім того, Кабінету міністрів належить затвердити невідкладно фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2019 рік з урахуванням чинного держбюджету, а протягом місяця - фінансовий план компанії на 2020 рік.

Центральним органам виконавчої влади доручається впродовж місяця надати Антимонопольному комітету України інформацію щодо порушень суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на енергетичних ринках. АМКУ, у свою чергу, зобов'язаний здійснити в установленому порядку розслідування цих порушень і вжити відповідних заходів реагування.

Указ Президента від 2 грудня 2019 року скасовує укази від 1 травня 2014 року №448 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну", а також від 14 листопада 2014 року №876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/2015 року".

Указ набуває чинності з дня його оприлюднення.