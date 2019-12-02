НБУ у листопаді оштрафував чотири банки

Національний банк України у листопаді застосував до АТ "ЄПБ", АТ "Мегабанк", АТ "АБ "Радабанк" та АТ "Ощадбанк" заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у листопаді 2019 року застосував до чотирьох банків заходи впливу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Національний банк застосував до: АТ «ЄПБ» як захід впливу штраф у розмірі 400 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

АТ «Мегабанк» як захід впливу штраф у розмірі 200 тисяч гривень за незупинення фінансової операції, учасником якої є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

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АТ «АБ «Радабанк» як захід впливу штраф у розмірі 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку.

АТ «Ощадбанк» як захід впливу штраф у розмірі 200 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.