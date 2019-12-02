Оржель не хоче переводити газові питання у "нормандський формат"

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель вважає, що питання щодо продовження транзиту газу не має бути переведене у "нормандський формат".

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я впевнений, що це економічні перемовини, які мають збалансувати інтерес усіх сторін. Переводити їх у нормандський формат - не зовсім правильно. Це контракт двох суб'єктів перемовин", - сказав Оржель.

За його словами, дата перемовин обговорюється.

"Наскільки мені відомо, європейська сторона підтвердила 5 грудня. Подивимося, яку дату підтвердить російська сторона", - зазначив міністр.

Він нагадав, що для Газпрому пропонується матриця тарифів на транспортування газу.

"Якщо вони кажуть, що це буде три роки або менші обсяги, це впливає, відповідно, на розмір тарифу. Транспортування буде дорожчим", - додав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У пропозиції Газпрому зазначено, що умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

25 листопада стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" направив російському Газпрому відповідь на його пропозицію укласти транзитний контракт чи продовжити існуючий на один рік. Україна направила Газпрому проєкти двох договорів, які стосуються транспортування газу.