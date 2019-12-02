Нафта дорожчає на можливому скороченні видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту піднімаються в понеділок на сигналах про те, що країни ОПЕК+ можуть узгодити додаткове скорочення видобутку на засіданні, яке має відбутися на цьому тижні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $61,28 за барель, що на $0,79 (1,31%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ціна цих контрактів знизилася на $2,78 (4,39%), до $60,49 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,94 (1,70%) - до $56,11 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт впав у ціні на $2,94 (5,06%), до $55,17 за барель.

У листопаді Brent подорожчала на 3,7%, WTI - 1,8%

Міністр нафти Іраку Тамір Габдан заявив у неділю, що нафтовидобувні країни розглядають можливість зниження видобутку додатково на 400 тис. барелів на добу.

"Представники ОПЕК+ розглядають точку зору про подальше зменшення видобутку, проте не настільки суттєве, як 1,2 млн барелів на добу. Таке скорочення забезпечить стабільність нафтового ринку", - заявив Габдан.

Різке падіння цін на нафту у п'ятницю було за повідомленням Bloomberg про невдоволення, що зростає, Саудівської Аравії невиконанням країнами ОПЕК+ умов угоди про обмеження видобутку.

За даними джерел агентства, на майбутній зустрічі ОПЕК+ Саудівська Аравія дасть зрозуміти, що більше не має наміру компенсувати надлишковий видобуток інших учасників угоди за рахунок більш серйозного скорочення власного видобутку.

Підтримку нафтовому ринку в понеділок також надають позитивні статдані з Китаю. Індекс менеджерів закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в листопаді зріс до 50,2 пункта в порівнянні з 49,3 пункта місяцем раніше, свідчать дані Державного статистичного управління (ДСУ) КНР. Значення PMI вище 50 пунктів вказує на збільшення активності в секторі - індекс перевищив цю позначку вперше з квітня.

Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,20 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 60,74 долара за барель, що на 25 центів вище за рівень закриття торгів ($60,49).

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