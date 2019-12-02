Комітет Ради провів виїзне засідання в аеропорту “Бориспіль”

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури на виїзному засіданні розглянув проблемні питання та перспективи розвитку ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань транспорту та інфраструктури на виїзному засіданні розглянув проблемні питання та перспективи розвитку ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в засіданні взяли участь члени комітету, заступник міністра інфраструктури, голова Державіаслужби, генеральний директор ДП МА «Бориспіль», керівництво ДП «Украерорух», представники Рахункової палати, авіаційних компаній, експерти.

“На засіданні розглядалися питання щодо перспектив розбудови мультимодального вузлового транспортного вузла (хаба), законодавча та регуляторна політика, проблеми авіаційних перевізників, шляхи вирішення проблем. Учасників було ознайомлено з роботою аеропорту, станом справ та планами на майбутнє. В планах підприємства передбачено розширення терміналу «D», розвиток терміналу «F», будівництво сучасного вантажного терміналу тощо”, - йдеться в повідомленні.

Комітет вирішив сприяти законодавчій підтримці щодо створення рівних умов для українських перевізників та ліквідації дискримінаційних обмежень. Зокрема, рекомендувати Верховній Раді ухвалити проєкти законів «Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України» щодо функціонування Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом» стосовно скасування ПДВ на внутрішні рейси.

Як зазначають в інформуправлінні, під час виїзного засідання також було заслухано представника Рахункової палати щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державними підприємствами у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України» в частині діяльності ДП МА «Бориспіль».