У понеділок, 2 грудня, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук анонсує програму фінансування українських стартапів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"2 грудня 2019 року Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсує програму фінансування українських стартапів", - йдеться у повідомленні.

Анонсування програми відбудеться у Будинку уряду під час брифінгу з нагоди старту прийому заявок на фінансування Українським фондом стартапів.

У заході, окрім Гончарука, візьмуть участь віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова наглядової ради Українського фонду стартапів Леся Севрук.

"Наприкінці 2019 року може відбутися перший Pitch-event (коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією). За його підсумками будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу, - додає Урядовий портал.

Як повідомлялося, рішення про початок грантової програми фонду прийнято на засіданні Наглядової ради Українського фонду стартапів 27 листопада 2019 року. Датою старту прийому заявок оголошено 2 грудня 2019 року.

Фонд почав свою роботу в липні 2019 року. Протягом цього часу були розроблені процедури грантової програми та створено портал для прийому заявок usf.com.ua.