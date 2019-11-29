Криклій — про купівлю локомотивів: Для Росії буде повне табу

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій планує оновити парки локомотивів і вагонів за кошти ЄБРР.

Про це він заявив під час робочого візиту в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про оновлення пасажирських вагонів.

"На жаль фінансування в бюджеті на закупівлю вагонів для пасажирських перевезень не було. Парки локомотивів і вагонів ми плануємо оновити за кошти ЄБРР та за рахунок інших фінансових програм... Маю визнати, що за останні роки парк пасажирських вагонів не оновлювався", - зазначив Криклій.

Він зауважив, що вже розпочалась підготовка до продажу акцій Укрзалізниці. Виручені кошти планують скерувати, у першу чергу, для оновлення пасажирських вагонів. Водночас, додав міністр, нині йдуть перемовини про придбання нових вагонів.

"Ми не обираємо де купувати і в кого, бо це – прозора процедура. Більше того, з приводу купівлі локомотивів і потягів ми спілкуємось з багатьма світовими виробниками. Преференцій не буде ні для кого. Виключення – Росія. Там буде повне табу. Одна з важливих умов – локалізація виробництва в Україні. Ми хочемо не просто купувати, а потім залежати від їх обслуговування, ми прагнемо, щоб створювати робочі місця і завантажувати підприємства у нас", - зауважив Криклій.

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29 листопада міністр інфраструктури України Владислав Криклій перебуває із робочим візитом в Івано-Франківській області. В рамках візиту міністр інфраструктури разом із головою Івано-Франківської ОДА Денисом Шмигалем оглянув дорожню інфраструктуру області.

Фото: mtu.gov.ua