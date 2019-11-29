Криклій: Наша амбітна мета – розвиток аеропортів у 15 регіонах

Розвиток аеропортів в 15 регіонах – наша амбітна мета. Її хочемо досягти за 4,5 року.

Про це в Івано-Франківську заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, перебуваючи з робочим візитом на Прикарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша амбітна мета – це за 4,5 року розвинути 15 регіональних аеропортів, щоб туди приходили лоукостери і щоб у нас розвивались ці регіони і зростав туризм", - повідомив Криклій.

Він зауважив, що в бюджеті наступного року вже закладені кошти на три аеропорти.

"У нас в бюджеті закладено фінансування на аеропорт в місті Дніпро. Там вже є концесіонер, який готовий вкладати кошти в термінал. Аеропорт Ізмаїл, який знаходиться на кордоні з Молдовою і аеропорт в Мукачевому , який теж ми плануємо в рамках програми розвитку українських Карпат", - зазначив міністр.

Водночас, Криклій зауважив, що 2020-й має стати Роком доріг і мостів. Оскільки на них чекають і підприємці, і звичайні громадяни.

"В бюджеті закладено 66 млрд грн на фінансування дорожньої галузі. Але ми не будемо зупинятися на цій планці, а тому вже підписуємо угоди з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком та іншими фінансовими організаціями, щоб більше будувати доріг… Коли ми за 2 місяці побудували 134 км доріг і вийшло в середньому 2 км за добу, то подібним темпом ми й маємо будувати значно більше доріг", - зауважив Криклій.

29 листопада міністр інфраструктури Владислав Криклій перебуває із робочим візитом в Івано-Франківській області. В рамках візиту міністр інфраструктури разом із головою Івано-Франківської ОДА Денисом Шмигалем оглянув дорожню інфраструктуру області.

Фото: mtu.gov.ua