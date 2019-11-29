НБУ розпочав програму технічного співробітництва зі швейцарським SECO

Національний банк України і Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань розпочинають програму технічного співробітництва до 2022 року

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України та Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження Програми двосторонньої допомоги та посилення спроможності центральних банків, яка реалізовуватиметься Женевським інститутом міжнародних відносин та розвитку. Програма передбачає технічне співробітництво сторін до 2022 року, зокрема у форматі експертних консультацій та дослідницьких заходів", - йдеться у повідомленні.

У регуляторі зазначили, що серед основних напрямів Програми – монетарна політика, фінансова стабільність, статистика, інструменти управління кредитами, операційні ризики в діяльності центрального банку та розвиток фінансового ринку.

"Нова Програма покликана підтримати НБУ як наданням технічної експертизи, так і створенням доступу до кращих швейцарських практик та проведенням досліджень на базі кращих швейцарських інституцій", - підкреслив посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Підписання Меморандуму щодо впровадження програми відбулося 29 листопада під час зустрічі заступника голови Національного банку Дмитра Сологуба, Надзвичайного і Повноважного Посла Швейцарії в Україні Клода Вільда та директорки швейцарського бюро співробітництва в Україні Ніколь Рудер.