Ризик шахрайства та кіберзагрози вважають високим 70% учасників фінсектору

Банки та небанківські фінансові установи покращили свою оцінку стану фінансового сектору. Водночас вони вважають корупцію та кібернетичну загрозу основними факторами високого ризику.

Про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору", проведеного в листопаді 2019 року Національним банком України, повідомляє пресслужба регулятора.

"Оцінюючи стан фінансового сектору, більшість респондентів відзначили, що упродовж останніх шести місяців він лишився майже без змін, а більше 40% вказали на покращення стану справ… Цікаво, якщо порівняти з попереднім опитуванням, яке проводилось у травні 2019 року, значно зросла оцінка ризиків, пов’язаних із шахрайством та кібернетичними загрозами – раніше 54% уважали цей ризик високим або дуже високим, на сьогодні – вже 70%", - йдеться в повідомленні НБУ.

Водночас опитування показало збільшення частки оптимістично налаштованих керівників, які очікують покращення стану справ у фінансовому секторі у наступні півроку.

До п’ятірки найбільших факторів ризику (тих, що виявилися найзначнішими через сукупну оцінку респондентами у категоріях "дуже високий" та "високий" ризик) увійшли: корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи; шахрайство та кібернетичні загрози; стан захисту прав кредиторів та інвесторів; політична та соціальна ситуація в Україні; стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

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До найменших факторів ризику респонденти віднесли поточну та очікувану інфляцію,можливість банкрутства та/чи фінансових труднощів у фінансових установ, доступ до фондування, динаміку та волатильність обмінного курсу. Опитані респонденти також відзначили, що упродовж останніх шести місяців схильність до ризику їхніх фінустанов суттєво не змінилася, хоча ризик-апетит до ризику підвищився в кожного п’ятого респондента.

У Нацбанку зазначають, що опитування проводилося з 11 до 22 листопада 2019 року. Участь у ньому взяли керівники 18 банків, 6 страхових та 2 інвестиційні компанії. До вибірки не потрапили фінансові установи, до яких запроваджено санкції.