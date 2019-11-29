Ризик шахрайства та кіберзагрози вважають високим 70% учасників фінсектору
Про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору", проведеного в листопаді 2019 року Національним банком України, повідомляє пресслужба регулятора.
"Оцінюючи стан фінансового сектору, більшість респондентів відзначили, що упродовж останніх шести місяців він лишився майже без змін, а більше 40% вказали на покращення стану справ… Цікаво, якщо порівняти з попереднім опитуванням, яке проводилось у травні 2019 року, значно зросла оцінка ризиків, пов’язаних із шахрайством та кібернетичними загрозами – раніше 54% уважали цей ризик високим або дуже високим, на сьогодні – вже 70%", - йдеться в повідомленні НБУ.
Водночас опитування показало збільшення частки оптимістично налаштованих керівників, які очікують покращення стану справ у фінансовому секторі у наступні півроку.
До п’ятірки найбільших факторів ризику (тих, що виявилися найзначнішими через сукупну оцінку респондентами у категоріях "дуже високий" та "високий" ризик) увійшли: корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи; шахрайство та кібернетичні загрози; стан захисту прав кредиторів та інвесторів; політична та соціальна ситуація в Україні; стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
До найменших факторів ризику респонденти віднесли поточну та очікувану інфляцію,можливість банкрутства та/чи фінансових труднощів у фінансових установ, доступ до фондування, динаміку та волатильність обмінного курсу. Опитані респонденти також відзначили, що упродовж останніх шести місяців схильність до ризику їхніх фінустанов суттєво не змінилася, хоча ризик-апетит до ризику підвищився в кожного п’ятого респондента.
У Нацбанку зазначають, що опитування проводилося з 11 до 22 листопада 2019 року. Участь у ньому взяли керівники 18 банків, 6 страхових та 2 інвестиційні компанії. До вибірки не потрапили фінансові установи, до яких запроваджено санкції.