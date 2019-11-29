Уряд розподілив стабілізаційну дотацію для місцевих бюджетів на 2019 рік

Кабінет міністрів України прийняв постанову щодо розподілу стабілізаційної дотації для місцевих бюджетів на 2019 рік.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

"Кабінет міністрів України у середу, 27 листопада, прийняв розроблену Міністерством фінансів постанову щодо розподілу стабілізаційної дотації між місцевими бюджетами на 2019 рік", - йдеться у повідомленні.

Мінфін пояснює, що ця постанова дозволяє вирівняти бюджетні диспропорції, що виникли внаслідок реформи міжбюджетних відносин в контексті бюджетної децентралізації.

"Постанова забезпечить надання стабілізаційної дотації загальним обсягом майже 204 мільйони гривень, тобто підвищить рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів та сприятиме наданню органами місцевого самоврядування основних гарантованих послуг населенню", - уточнюється у повідомленні.