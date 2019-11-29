Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС 29 листопада 2019 року підключено до мережі після проведення капітального планового ремонту.

Про це повідомляє інформцентр Южно-Української АЕС.

«29 листопада 2019 року о 1 год. 36 хв. по закінченні капітального планово-попереджувального ремонту третій енергоблок Южно-Української АЕС підключено до енергосистеми України», - йдеться в повідомленні.

Обладнання першого та другого енергоблоків ЮУАЕС працює без зауважень в заданому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 16 травня 2019 року о 01:54 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.

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Як відомо, Южно-Українська АЕС – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).