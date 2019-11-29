В Україні зібрали рекордний врожай зерна

В Україні з площі 15 млн га зібрано 74,3 млн т зернових і зернобобових культур, і це є рекордні показники врожаю.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов написав у Facebook.

"Статистика дня. Рекордні показники врожаю. 74,3 млн т зернових і зернобобових культур зібрали з площі 15 млн га. Або 98% до прогнозу при середній врожайності 4,93 т/га (в 2018 р. 4,7 т/га)", - зазначив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 листопада, коли було зібрано зернові на 96% засіяних площ і намолочено 70,8 млн тонн зерна, цей показник, за даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, на 0,7 млн тонн перевищував рекордний урожай 2018 року.

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У 2019 році, за прогнозами Міністерства аграрної політики України, яке зараз перебуває у стані реорганізації, і Міністерства сільського господарства США очікується зростання в Україні загального врожаю до 75 млн тонн. Зокрема, прогнозується, що вітчизняне виробництво кукурудзи у 2019 році сягне рекордних 36 млн тонн.