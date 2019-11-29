Нафта дешевшає перед зустріччю ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися у п'ятницю на тлі малоактивних торгів після Дня подяки в США, в той час як інвестори чекають зустрічі ОПЕК і партнерів, які можуть продовжити угоду про скорочення видобутку, щоб підтримати ринок.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $63,55 за барель, що на $0,32 (0,5%) нижче ціни закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів опустилася на $0,3 (0,19%), до $63,87 за барель. З початку поточного тижня Brent подорожчала на 0,4% і може завершити в плюсі четвертий тиждень поспіль.

Ф'ючерс на нафту BRENT на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,17 (0,29%) - до $57,94 за барель. Ціна WTI виросла на 0,4% з початку тижня і приблизно на 7% з початку листопада, підйом марки за тиждень також може стати четвертим поспіль.

Аналітики очікують, що за підсумками зустрічі ОПЕК і партнерів буде продовжено глобальний пакт на тлі рекордної видобутку в США.

"Принаймні деяка ясність починає з'являтися навколо засідання ОПЕК, де всі зацікавлені сторони будуть намагатися домогтися більш суворого дотримання існуючого угоди", - сказав Стівен Іннес, головний ринковий стратег з Азії в AxiTrader.

Інвестори також стежать за тим, що відбувається в торговельних переговорах між США і Китаєм. У середу президент США Дональд Трамп підписав законодавчі ініціативи Конгресу, що підтримують протестувальників проти уряду жителів Гонконгу.

У відповідь Китай попередив, що здійснить "жорсткі контрзаходи", заявивши, що спроби США втрутитися у справи Гонконгу приречені на провал.

Ця новина поставила під сумнів "першу фазу" торговельної угоди між двома країнами, які є найбільшими світовими імпортерами нафти.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,15 долара за барель, що на 12 центів нижче рівня закриття торгів ($63,27).