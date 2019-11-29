Гончарук сказав, що саме “гальмує” будівництво доріг
Про це ефірі "Право на владу" сказав Прем'єр-міністр Володимир Гончарук.
"Наші китайські колеги можуть багато розповісти... У нас буде так само. Але для цього треба побудувати сильну економіку. В Україні будівництво доріг обходиться нашим громадянам не лише, коли вони платять, але коли і їздять", - сказав Гончарук.
На його думку, будівництво мостів та доріг в Україні затягується через "корупцію та безгосподарність".
"Держава, як правило, виконувала роль інструменту для захисту одних інтересів. Це все треба припиняти", - вважає Гончарук.
Він наголосив, що з 1 березня в країні почнеться велике будівництво доріг.
"Для цього в бюджеті передбачені кошти... Їх недостатньо, але це стартовий ресурс. Ми запланували будівництво 4 тис. км доріг. Що ми вже зробили - змінили менеджмент Укравтодору і Укртрансбезпеки", - додав Гончарук.