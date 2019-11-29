Гончарук сказав, що саме “гальмує” будівництво доріг

Про це ефірі "Право на владу" сказав Прем'єр-міністр Володимир Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Про це ефірі "Право на владу" сказав Прем'єр-міністр Володимир Гончарук.

"Наші китайські колеги можуть багато розповісти... У нас буде так само. Але для цього треба побудувати сильну економіку. В Україні будівництво доріг обходиться нашим громадянам не лише, коли вони платять, але коли і їздять", - сказав Гончарук.

На його думку, будівництво мостів та доріг в Україні затягується через "корупцію та безгосподарність".

"Держава, як правило, виконувала роль інструменту для захисту одних інтересів. Це все треба припиняти", - вважає Гончарук.

Він наголосив, що з 1 березня в країні почнеться велике будівництво доріг.

"Для цього в бюджеті передбачені кошти... Їх недостатньо, але це стартовий ресурс. Ми запланували будівництво 4 тис. км доріг. Що ми вже зробили - змінили менеджмент Укравтодору і Укртрансбезпеки", - додав Гончарук.