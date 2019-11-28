В "зелену енергетику" за 5 років інвестували $4,8 мільярда – Гончарук

У сферу відновлюваної енергетики в Україні за останні 5 років інвестовано 4,8 мільярдів доларів.

Про це сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у ході зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камера, повідомляє Урядовий портал.

«Сьогодні в Україні реалізується низка проектів відновлюваної енергетики загальною потужністю в 2,5 гігават. Це найбільший показник за всі роки незалежності нашої держави. В цю сферу інвестовано 4,8 мільярдів доларів протягом останніх 5 років», – зазначив Гончарук.

Він наголосив, що метою уряду є збільшення частки відновлюваної енергетики.

«Наразі ми розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми би високо оцінили співпрацю з IRENA у цьому напрямку», - додав прем'єр.

Генеральний директор IRENA висловив підтримку діям українського уряду: «Україна йде в правильному напрямку. Ви можете розраховувати на нас у питаннях розвитку системи відновлюваної енергетики в вашій країні».

Крім цього, на зустрічі обговорювали впровадження аукціонної системи закупівлі електроенергії, виробленої ВДЕ, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Перший аукціон має відбутися вже в квітні 2020 року.

Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії засноване в 2009 році для підтримки використання державами всіх форм відновлюваних джерел енергії. Україна стала членом IRENA 24 лютого 2018 року. Україну було обрано до складу Програмно-стратегічного комітету IRENA на 2019 – 2021 роки 26 червня ц.р. під час сімнадцятого засідання Ради IRENA. Також домовлено про включення України до складу комітету з повноважень десятого засідання Асамблеї IRENA.

Як повідомляв Укрінформ, за даними звіту Climatescope 2019, підготовленого дослідницькою агенцією Bloomberg New Energy Finance, цьогоріч Україна посіла 8 місце в світі за привабливістю інвестицій в альтернативну енергетику, піднявшись відразу на 55 позицій у рейтингу. Торік вона займала 63 сходинку у цьому рейтингу.

фото: Урядовий портал