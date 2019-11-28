Експерти закликають змінити норму щодо вмісту трансізомерів у продуктах

В Україні потрібно змінювати законодавство стосовно дозволеного вмісту трансізомерів у продуктах харчування.

Про це заявив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський під час пресконференції “Вся правда про спред” в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Нам треба переглядати сьогодні свій підхід до цих показників безпечності. В Європі (дозволений - ред.) вміст трансізомерів лише 2%, в 4 рази нижчий, ніж той, що ми маємо сьогодні”, - сказав Чагаровський.

Він пояснив, що норма про 8% трансізомерів закладалася в Україні ще на початку 2000-их років, коли і в європейських країнах показники були іншими.

Микола Мороз, який очолював директорат із безпечності та якості харчових продуктів Мінагрополітики, наголосив, що стосовно вмісту трансізомерів Україні потрібно прямувати до європейських стандартів.

“Міністерством охорони здоров’я на даний час розроблено відповідний проєкт закону, який буде пропонувати обмежити вміст трансізомерів з певними перехідними періодами. Ми очікуємо, що коли цей проєкт закону буде презентовано, ми, зі свого боку, підтримаємо такі пропозиції”, - зауважив Мороз.

Як повідомляв Укрінформ, за оприлюдненою 28 листопада інформацією ГО “Громадський контроль захисту прав споживачів”, у 2018 році Укрметртестстандарт виявив перевищення вмісту трансізомерів у 24% зразків молочної продукції, у 2019 році - лише в одному зразку, і перевищення було незначним.