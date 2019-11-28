Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію банку "Контракт"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ПАТ Банк "Контракт" до 10 грудня 2020 року включно.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до частини шостої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 25 листопада 2019 року №3005 про продовження строків здійснення процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства Банку "Контракт" (далі – ПАТ Банк "Контракт") строком на один рік з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення, продовжено повноваження ліквідатора ПАТ Банк "Контракт" провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Білій Ірині Володимирівні строком на один рік з 11 грудня 2019 року до 10 грудня 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ Банк "Контракт".