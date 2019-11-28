Уряд оновив порядок декларування міжнародних експрес-відправлень

Уряд схвалив зміни до порядку декларування міжнародних експрес-відправлень, передбачивши можливість використання для цих цілей електронної митної декларації М-16.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Кабінет міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема запроваджено можливість використання електронної митної декларації М-16, яка застосовується для декларування товарів вартістю від 100 євро, що пересилаються на адресу громадян через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях.

У Мінфіні пояснюють, що така норма після доопрацювання відповідних програмних сервісів дасть змогу громадянам самостійно декларувати свої товари (після отримання певних навичок) без залучення митних брокерів.

Також змінюється форма декларації М-16, поінформували в міністерстві.

Окрім того, актуалізовано перелік товарів, транзит яких територією України здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам фінансових та інших гарантій.

Як повідомлялось, із 1 липня 2019 року в Україні діє новий порядок оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Зокрема, при ввезенні для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші або в одному вантажі товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро (крім підакцизних), митні платежі не нараховуються.

Якщо ж сумарна вартість товарів перевищує еквівалент 100 євро, проте не перевищує 150 євро, оподаткування ПДВ відбувається за ставкою 20%.

При сумарній фактурній вартості товарів від еквівалента 150 євро до 10 тис. євро сплачується ввізне мито за ставкою 10% відсотків та ПДВ на суму, що перевищує 150 євро.

Ці правила не поширюються на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.