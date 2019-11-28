Moody's поліпшило прогноз рейтингу ПриватБанку

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підвищило прогноз рейтингу ПриватБанку на "позитивний".

Про це йдеться в пресрелізі ПриватБанку, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз по рейтингах ПриватБанку з «стабільного» на «позитивний»… Поліпшення прогнозу рейтингів ПриватБанку обумовлено підвищенням суверенного рейтингу України, стабілізацією банківської системи, а також поліпшенням якості активів і рентабельності ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

Експерти Moody’s зазначають, що ПриватБанк у 2019 році продемонстрував значне поліпшення показників рентабельності, низьку залежність банку від ринкового фінансування та високий рівень ліквідних активів - понад 70% сукупних активів банку.

Також Moody's підтвердив базову оцінку кредитоспроможності ПриватБанку Caa1, рейтинги банку за депозитами у національній валюті (Caa1) та іноземній валюті (Caa2).

Як повідомляв Укрінформ, Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1.