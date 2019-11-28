Кулеба вітає рішення Європарламенту про збільшення квот на українську курятину

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба позитивно оцінює законодавчу резолюцію (ратифікацію) Європарламенту щодо внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС стосовно збільшення безмитних квот на імпорт м'яса птиці (курятини).

Про це віцепрем'єр-міністр заявив в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі.

«Це важливий приклад перегляду чинних домовленостей, що дозволяє поліпшувати торгівлю та створювати нові можливості для українських експортерів», - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня Європарламент у Страсбурзі ратифікував угоду між ЄС і Україною про внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію між сторонами щодо збільшення безмитної квоти на експорт українського м'яса птиці (курятини) до країн-членів Євросоюзу.

Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року у 2,5 рази – до 70 тис. тонн на рік – безмитних квот експорту української курятини та переробленого м'яса курки.

Нині у рамках дії поглибленої і всеосяжної ЗВТ Україна-ЄС річна безмитна тарифна квота на експорт української курятини за двома підпозиціями «0207 13 70» та «0207 14 70» становить близько 20 тис. тонн.

Читайте також: Європарламент підтримав збільшення квот на українську курятину

30 липня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України і Євросоюз за результатами проведених з початку 2019 року переговорів підписали угоду про збільшення квот для українських експортерів м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію Україна-ЄС.

У свою чергу, ЄС розглядає досягнуті домовленості як уникнення ризику безлімітного та безмитного постачання на європейський ринок курятини з України та продуктів її переробки.