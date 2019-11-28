В Україні ініціюють перегляд правового режиму територій зони відчуження

Державне агентство з управління зоною відчуження розробило законопроєкт про зонування зони відчуження відповідно до норм безпеки Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це під час виступу у парламенті сказав т. в. о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Олександр Ковальчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перегляд правового режиму територій у ЧЗВ забезпечить ефективне їх використання. Агентством розроблено законопроєкт щодо зонування радіоактивно забрудненої території на основі можливих варіантів її подальшого використання. Ухвалення цього закону забезпечить приведення критеріїв зонування забруднених територій у відповідність до міжнародних норм безпеки МАГАТЕ", - повідомив Ковальчук.

Він назвав пріоритетні напрямки діяльності зони відчуження: безпека поводження з радіоактивними відходами, розвиток біосферного заповідника, розвиток туризму.

"Сьогодні це найбільший в Україні біосферний заповідник. Це природний буфер між радіоактивно забрудненою територією і рештою території України", - розповів Ковальчук.

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Він додав, що агентство розробило законопроєкт щодо особливостей функціонування та встановлення природоохоронного режиму чорнобильського заповідника, який має усунути суперечності у законодавстві.

Ковальчук закликав профільне міністерство та парламент підтримати його законодавчі ініціативи.