В Україні ініціюють перегляд правового режиму територій зони відчуження
Про це під час виступу у парламенті сказав т. в. о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Олександр Ковальчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Перегляд правового режиму територій у ЧЗВ забезпечить ефективне їх використання. Агентством розроблено законопроєкт щодо зонування радіоактивно забрудненої території на основі можливих варіантів її подальшого використання. Ухвалення цього закону забезпечить приведення критеріїв зонування забруднених територій у відповідність до міжнародних норм безпеки МАГАТЕ", - повідомив Ковальчук.
Він назвав пріоритетні напрямки діяльності зони відчуження: безпека поводження з радіоактивними відходами, розвиток біосферного заповідника, розвиток туризму.
"Сьогодні це найбільший в Україні біосферний заповідник. Це природний буфер між радіоактивно забрудненою територією і рештою території України", - розповів Ковальчук.
Він додав, що агентство розробило законопроєкт щодо особливостей функціонування та встановлення природоохоронного режиму чорнобильського заповідника, який має усунути суперечності у законодавстві.
Ковальчук закликав профільне міністерство та парламент підтримати його законодавчі ініціативи.