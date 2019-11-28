Нафта дешевшає на тлі рекордного зростання запасів нафти в США

Ціни на нафту в четвер продовжили падіння минулої сесії після того, як офіційні дані показали зростання запасів нафти і бензину в США всупереч прогнозам, оскільки виробництво досягло рекордного рівня.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,17 (0,27%) - до $ 63,89 за барель. Вчора їх ціна знизилася на $ 0,21 (на 0,33%) і становила на закритті $ 64,06 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на $ 0,23 (0,4%) - до $ 57,88 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,3 (на 0,51%), закрившись на позначці $ 58,11 за барель.

Запаси нафти в США виросли за тиждень, що завершився 22 листопада, на 1,6 мільйона барелів - до 451,95 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу. За даними EIA, запаси бензину виросли на 5,1 мільйона барелів до 225,98 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 0,725 мільйона барелів до 116,41 мільйона.

На цьому тижні ціни на нафту виросли на тлі очікувань, що Китай і США, два найбільші в світі споживачі нафти, незабаром підпишуть попередню угоду, яка повинна покласти край 16-місячній торговельній війні.

На ціни також вплинули авіаудари, які призвели до припинення видобутку на родовищі El Feel в Лівії, де видобувається близько 70.000 барелів нафти на добу, повідомила лівійська держкомпанія National Oil Corporation (NOC).

Сьогодні американські ринки будуть закриті у зв'язку зі святкуванням Дня подяки.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 62,80 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,08 долара за барель, що на 7 центів вище за рівень закриття торгів ($ 63,01).