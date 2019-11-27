Україна реалізує девʼять проєктів зі Світовим банком на $2,6 мільярда

В Україні реалізуються 9 спільних зі Світовим банком проєктів на 2,6 млрд дол. Вибірка коштів за проєктами у 2019 році зросла майже на 18% проти минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України за результатами другого цьогоріч перегляду портфеля проєктів Світового банку.

"26 листопада відбувся перегляд портфелю проєктів Світового банку в Україні за участю представників Міністерства фінансів, державних органів та установ-бенефіціарів. У цьому році такий перегляд проходить вдруге", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна впроваджує 9 спільних із Світовим банком проєктів на суму 2,6 млрд дол. Загальна сума використання коштів Банку від початку реалізації проєктів становить 901,6 млн дол.

Спільні з Світовим банкам проєкти спрямовані на покращення стану автомобільних доріг України, модернізацію енергетичної галузі, впровадження земельної реформи; підвищення якості медичних послуг; ефективності соціальної допомоги; покращення послуг з водопостачання, водовідведення та утилізації твердих побутових відходів тощо.

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"У поточному році сума вибірки коштів склала 184,9 млн доларів, що на 17,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зокрема, до кінця поточного року очікується збільшення вибірки коштів ще на 34 млн доларів завдяки надходженню до загального фонду державного бюджету коштів за проєктами "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" та "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", - наголосили в пресслужбі.

Реалізація спільних інвестиційних проєктів пришвидшилася після затвердження Концепції співпраці з МФО та створення робочої групи під головуванням міністра фінансів Оксани Маркарової, вважають у відомстві.

Водночас директор департаменту міжнародних фінансових проєктів Міністерства фінансів Катерина Елішиєва заявила про необхідність подальшого підвищення показників вибірки коштів позик кінцевими бенефіціарами.

Як повідомлялось, 20 червня 2017 року Рада директорів Світового банку схвалила Концепцію партнерства Світового банку з Україною на 2017-2021 роки. Головною метою Концепції є сприяння сталому та комплексному відновленню економіки України.