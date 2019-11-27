Президента проситимуть скликати РНБО для вирішення проблем авіабудування

Керівники провідних авіаційних підприємств та корпорацій планують направити звернення Президенту Володимиру Зеленському із проханням скликати засідання РНБО щодо проблем авіабудівельників.

Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Сучасний стан і перспективи підприємств авіаційної промисловості України".

Як наголосили учасники заходу, авіабудування є найбільшою галуззю за чисельністю працівників серед галузей оборонно-промислового комплексу та машинобудування. В ній задіяно понад 60 тисяч працівників на підприємствах різних форм власності і підпорядкування - Мінекономіки, Укроборонпрому, ФДМУ, приватних. Зазначалося, що авіабудівна галузь України на сьогодні нараховує близько 40 підприємств, які протягом 2011-2019 років реалізували продукції на загальну суму понад 12 млрд доларів, сплативши до держбюджету 3 млрд доларів відрахувань.

За словами заступника гендиректора з питань авіабудування та ракетобудування ДК "Укроборонпром" Руслана Коржа, авіабудівна галузь спроможна генерувати серйозні доходи і серйозну додаткову вартість для економіки країни, вона є потенціалом для експорту і зростання іміджу України.

“Проблеми є. Це, насамперед, відсутність серійного виробництва літаків протягом 4-5 років, низка факторів це спричинила, але зараз робимо всі кроки, щоб це відродити”, - запевнив Корж. Він повідомив, що нині за участю представників 18 підприємств авіаційної галузі, підпорядкованих Укроборонпрому, приватних підприємств на чолі з “МоторСіч”, середніх і малих авіаційних підприємств триває робота над розробкою комплексної програми заходів для розвитку галузі.

Оновлення, на думку Коржа, потребують Державна цільова програма розвитку озброєння та військової техніки, програма розвитку ОПК, національна транспортна стратегія та інші документи. Комплексну програму заходів, за словами Коржа, буде передано на затвердження в Офіс Президента.

Однією з ключових проблем, за словами учасників круглого столу, є відсутність регулятора в галузі авіабудування. Президент Асоціації підприємств авіаційної промисловості "Укравіапром" Віктор Попов наголосив: “Провідна галузь, яка є локомотивом економіки, знаходиться в стагнуючому стані... Попередні 5 років показали, що якщо немає в державі регулятора, якщо немає стратегії і програми розвитку, рядка в бюджеті - нічого не буде. Ми неодноразово піднімали питання: нам потрібен регулятор”.

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Водночас директор ДП “Антонов” Олександр Донець поскаржився на відсутність фінансування з боку держави та відсутність державного замовлення. “Десять років “Антонов” не отримував, крім наданих законодавством пільг, ні копійки з боку держави. Якби таке ж ставлення протягом десяти років було до компаній Airbus, Boeing з боку держави, хоч вони і не є державними, я не думаю, що вони були б у хорошому фінансовому становищі. Адже підтримка держави - це не тільки фінанси, живі гроші, державна підтримка - це правильні організаційні структури, які правильно і професійно управляють цим напрямком”, - вважає керівник найвідомішого авіапідприємства.

Відповідаючи на запитання Укрінформу, учасники круглого столу зазначили, що найближчим часом підготують текст резолюції, яка разом з іншими зверненнями буде направлена в Кабінет міністрів та Офіс Президента.

Своєю чергою заступник керівника Офісу Президента Анна Коваленко запевнила, що всі звернення будуть опрацьовані, а відповідні доручення підписані главою держави. “Президент дуже глибоко розуміє проблематику, ми зараз відпрацьовуємо йому рішення, працюємо з іншими органами влади для того, щоб зрозуміти, чим можемо допомогти, які адміністративні кроки здійснити. Робота в цьому напрямку йде, і ми тримаємо руку на пульсі”, - пообіцяла Коваленко.