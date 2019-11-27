Ціна енергетичних ресурсів має враховувати вартість екологічних викидів - Оржель

Ціна на енергетичні ресурси є неповною без врахування вартості викидів.

Про це під час виступу у Верховній Раді сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кожній одиниці енергії мають бути визначені екологічні екстерналії. Щоб ми чітко і ясно розуміли: раніше в Україні була неповна ціна за енергетичні ресурси, тому що вона не враховувала ці витрати", - зазначив Оржель.

Він наголосив, що важливим є не лише зменшення споживання енергоресурсів, а й зменшення викидів та екологічного забруднення.

"У кожному стратегічному та програмному документі має бути визначений ризик екологічних змін", - сказав Оржель.