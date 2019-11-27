Ціна енергетичних ресурсів має враховувати вартість екологічних викидів - Оржель

Ціна енергетичних ресурсів має враховувати вартість екологічних викидів - Оржель

Укрінформ
Ціна на енергетичні ресурси є неповною без врахування вартості викидів. 

Про це під час виступу у Верховній Раді сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кожній одиниці енергії мають бути визначені екологічні екстерналії. Щоб ми чітко і ясно розуміли: раніше в Україні була неповна ціна за енергетичні ресурси, тому що вона не враховувала ці витрати", - зазначив Оржель.

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Він наголосив, що важливим є не лише зменшення споживання енергоресурсів, а й зменшення викидів та екологічного забруднення.

"У кожному стратегічному та програмному документі має бути визначений ризик екологічних змін", - сказав Оржель.

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